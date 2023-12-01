سياسة | دولي | إيران

إيران تحمّل إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة

1 - ديسمبر - 2023

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طهران: حمّلت إيران الجمعة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة مع انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في الصباح.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على منصة إكس أنه “بعد مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بدأ المجرمون الصهاينة جولة جديدة من القتل والدمار في ظل الدعم المستمر من الحكومة الأمريكية”.

وأشار إلى “استئناف العدوان العسكري للنظام الصهيوني على غزة قبل دقائق من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأراضي المحتلة”.

وتابع: “من الواضح أنه بالإضافة إلى مجرمي النظام الصهيوني، فإن المسؤولية السياسية والقانونية عن استمرار العدوان واستمرار مذبحة الشعب الفلسطيني تقع على عاتق الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الداعمة لنظام الفصل العنصري هذا”.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “استأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة” فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ”خرق الاتفاق” و”إطلاق صواريخ”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 32 شهيدا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:19 م

    متى ستقضي وحدة الساحات على الكيان الصهيوني العنصري الفاشي البغيض الحقير المدعوم من الأمريكان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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