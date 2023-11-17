إيران تخصب مزيداً من اليورانيوم مع احتدام حرب غزة واقتراب الانتخابات الأمريكية

باريس- واشنطن- فيينا: لا تَمْلِكُ الولايات المتحدة وحلفاؤها الكثير من السبل المتاحة لكبح أنشطة إيران النووية، فقد توارت منذ فترة طويلة احتمالات نجاح المحادثات في إحراز تقدّم، كما يحمل تشديد الإجراءات بحق إيران في طيّاته خطر تأجيج التوتر في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب حرب غزة.
ومع انتخابات أمريكية مقررة العام المقبل، بما يحدّ من المساحة المتاحة لدى واشنطن للمناورة، رسم أربعة دبلوماسيين حاليين وثلاثة سابقين صورة قاتمة لمساعي كبح البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن تطوره مستمر.
وتَحَدَّثَ الدبلوماسيون لرويترز بعد أن طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
صورة قاتمة لمساعي كبح البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول تقارير إن تطوره مستمر
ووفقاً لواحد من تقريرين سريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واطلعت عليهما رويترز، خصبت إيران الآن كميات من اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى يقترب من درجة نقاء لازمة لتصنيع أسلحة، وتقول القوى الغربية إن ليس له استخدام مدني، بما يكفي لتصنيع ثلاثة قنابل نووية.
وجاء في التقريرين أن المخزون مستمر في الزيادة، رغم أن إيران تنفي باستمرار رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.
وبعد فشله في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2018، لا مجال الآن أمام الرئيس جو بايدن حتى لدراسة الوصول إلى “تفاهم” غير رسمي للحد من أنشطة إيران النووية، في ظل احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير: “هناك نوع من الشلل، خاصة بين الأمريكيين… لأنهم لا يريدون صبّ الزيت على النار”.
وأي مفاوضات بهدف الوصول إلى “تفاهم” مع إيران ستتطلب تقديم واشنطن تنازلات، مثل تخفيف نظام العقوبات الصارمة المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
ويبدو أن مثل هذه الخطوة غير واردة الآن، بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، المدعومة من إيران، هجوماً، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، على إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة شنّت، منذ ذلك الحين، عشرات الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وعلى الصعيد الداخلي، تقيد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي لم يبق عليها سوى عام واحد، إدارة بايدن. وقد يستغل ترامب، الذي يبدو في الوقت الحالي أنه سيكون المنافس الأرجح لبايدن، أي تعامل مع طهران ويصوّره على أنه ضعف.
وقال روبرت أينهورن، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية: “في الأجواء الحالية من غير الممكن سياسياً السعي إلى تسوية مع إيران بشأن المسألة النووية”.
لا مجال الآن أمام الرئيس جو بايدن حتى لدراسة الوصول إلى “تفاهم” غير رسمي للحد من أنشطة إيران النووية، في ظل احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.
وأضاف: “الجدل السياسي لن يدور حقاً حول التفاوض مع إيران، بل سيكون حول مواجهة إيران”.
نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة وطائرات حربية في شرق البحر المتوسط لأسباب منها تحذير إيران. لكن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أيضاً أنهم لا يريدون التصعيد، وطالبوا الجماعات المسلحة المدعومة من إيران بالتوقف عما تفعل.
وستركز الولايات المتحدة وحلفاؤها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل.
وأظهر تقريران من الوكالة، هذا الأسبوع، أن إيران تحرز تقدماً نووياً مطرداً، وأشارت إلى أن طهران تواصل عرقلة مراقبة الوكالة لعملها.
ولم يحظ اتفاق تم التوصل إليه في مارس آذار لإعادة تركيب معدات مراقبة تشمل كاميرات أزيلت العام الماضي بطلب من إيران إلا بتنفيذ جزئي.
كما أغضبت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، في سبتمبر أيلول، بسحب تصاريح العمل من بعض أكثر مفتشي الوكالة خبرة ما منعهم عملياً من العمل داخل إيران.
وهددت قوى غربية، في سبتمبر أيلول، بإصدار قرار ملزم يأمر إيران بالتراجع عن مسارها، ويعدّ ذلك أحد أقوى العقوبات في جعبة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أربعة دبلوماسيين إن من المستبعد التوصل إلى قرار الآن، لأن من الضروري تجنّب التصعيد الدبلوماسي والنووي مع إيران في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على الصراع بين إسرائيل و”حماس”.
دبلوماسي: من الضروري تجنّب التصعيد الدبلوماسي والنووي مع إيران في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على الصراع بين إسرائيل و”حماس”
وذكر الدبلوماسيون أن من المرجح أكثر، في الوقت الحالي، التحرك بشكل أقل صدامية، مثل إصدار بيان شديد اللهجة، لكنه غير ملزم، بما يهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة، في مارس آذار.
وقال الدبلوماسي الأوروبي البارز: “لا يمكننا أن نستصدر قراراً… إذا مررنا قراراً… سيخاطر ذلك بدفعهم (الإيرانيين) صوب الحافة… للتخصيب إلى 90 بالمئة”.
وتبلغ درجة النقاء المطلوب تخصيب اليورانيوم إليها لتصنيع الأسلحة النووية نحو 90 بالمئة.
وذكر دبلوماسيان أن كل ما يمكن القيام به في الأشهر المقبلة هو دعم جهود رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لتعزيز الرقابة على برنامج إيران النووي. ويسعى رئيس الوكالة إلى إعادة إمكانية عمل المفتشين في إيران قبل نهاية العام.
وقال أحد الدبلوماسيين: “من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيران ستصبح دولة نووية أم أنها ستبقى دولة على أعتاب ذلك كما هو الحال الآن… لكنها ستستمر في الوقت الحالي في التخصيب”.
(رويترز)
تدعم إيران عدد كبير من المليشيات المسلحة في اليمن وسوريا والعراق والتي يشرف على تدريبها وتمويلها مليشيا الحرس الثوري، وتستغل تلك المليشيات لنشر الفوضى في الوطن العربي.
الدعم الكامل لإيران، فهي على حق تماما!
وأنت يا بلال أنت تؤيد الحكومات العربية الخاضعة تماما للصهاينة.
تحتاج إلى تغيير خطابك لأنه لن يمر بعد الآن
وماذا عن الكيان الصهيوني الذي يمتلك أكثر من ٢٠٠ قنبلة نووية يهدد بها كل منطقة الشرق الاوسط
الاخراج الاعلامي لامتلاك إيران لمخزون اليورانيوم المخصب ليس الا دعاية صهيونية وغربية لحرف الانظار عن المجازر المروعة وحرب الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق الاطفال والنساء والمدنيين و التي لم يسلم منها المرضى والعاملون في المستشفيات وطواقم الاسعاف الطبي
جرائم حرب موصوفة تحت انظار أدعياء حقوق الانسان الغربيين
بصراحة لا يوجد مغفلين أكثر من حكام العرب يعتقدون أنه امريكا صديقتهم بل هي مع إيران .لهذا كل الحروب والفوضى في الدول السنية. إيران تريد السيطرة علي العراق سوريا لبنان اليمن الكويت .الكيان الصهيوني يريد السيطرة على مصر الاردن السودان السعودية الإمارات عمان قطر. يعني الكيان الصهيوني يريد النفط حتي يسيطر على العالم .الكيان الصهيوني لهم نفس الأهداف هو تقسيم الكعكة .بدعم أمريكي غربي .لهذا لن تنعم الدول العربية بسلام ابدا .حتي تخرج امريكا من بلدانهم ومواجهة الكيان الصهيوني وإيران .وعدم الاعتماد علي أنه امريكا تدافع عنهم .لانها هي تهيئ الظروف حتي تتوسع أيران والكيان الصهيوني. لانه أخوة في الخفاء.وعدوهم هو المسلم السني لأنه هو علي حق
هذا ماتريد الوصول اليه إيران وتصبوا اليه من خلال كل الدعم لحماس وحزب الله واذرعها بالعراق وسوريا واليمن..إن بعبع حزب الله ماهو الا شبح تستخدمه للوصول إلى مأربها…مصااح ذاتية انانية هدفها ابتزاز المنطقة والبادان العربية..وحطبها هو المواطن العربي كلبناني وسوري وفلسطين وعراقي ويمني.. هذه الباد أمام مصالحه مستعد لحرق المنطقة…لقد ساندوا القاعدة بالعراق عشية الغزو الامربكي..ووضعنا يدهم بيد داعش بتقديمهم لهم كل مستلزمات القتال وحتى الطبية واستقبالهم الجرحى بمستشفياتهم…لامن أجل التخلص من الامربكان بل كورقة ضغط يستخدموها بالتفاوض من اجل الوصول إلى مأربهم الشخصية.
وحرب غزة الجارية هي اكبر دليل على نوايا هذا النظام الخفية..ماهو الا ورقة ضغط للمفاوضات المقبلة
التخصيب على حساب الدم الفلسيطيني
بعد احداث مجازر غزة ورام الله بحق اخوتنا المجاهدين الفلسطينيين اصبح واضح ان الذباب الالكتروني ووحدات الفرقة اعتقد 8200 الصهيونية المختصة بالاعلام والمشكلة لبث الفرقة والاخبار الكاذبة بين العرب ومهاجمة حزب الله وايران.
هذه الردود ضد ايران وحزب الله مصممة لاضعاف الجبهة الاسلامية وعدم المساس بالحكام العرب المطبعين او مهاجمتهم على اقذر اعمالهم بالتكاتف مع العدو سرا وعلنا لذبح الاخوة المجاهدين والتخلص من القضية الفلسطينية.
اللعبة انكشفت والحقائق ظهرت . حتى الجاهل بالسياسة ادرك هذه الامور والأسرار.
موتوا بغيظكم فان المقاومة الفلسطينية والاسلامية بدعم ايران وحزب الله باقية باذن الله.
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
استاذ محمد ..
لأذباب الكتروني ولابعوض …اعيدك قليلا لاوضح لك دور ايران السلبي الذي دائما بصب بمصلحتها…وسجلها عندك للتاريخ…كونها معلومة قد سمعت به ولم تستوعبهاا ولكني اسردها لك بالتفصيل.
قبل عام 2003 بسنوات قام النظام الايراني بالتعاون مع الإدارة الأمريكية وسمح للننظيمات العراقيية الشيعية المتواجدة عنده بالتواصل مع الامريكان والننسيق معهم للتهيئة لاسقاط نظام صدام ودخول العراق وحكمه…والوضع الحالي واصح وغير قابل للتؤيل…فكل الاحزاب المترعبة على سدة الحكم الان بالعرلق كان مقرها طهران قبل الاجتياح.
والادهى من ذلك بأن قوات مرتزقة أمريكية غير مسلحة واغلببتها تقنية جرى نجنيدها من قبل عناصر حزب الله في نيجيريا وغانا وسيراليون ..يعني البلدان الناطقة لبلاكليزبة تم إدخالهم للعراق عن طريق ايران بعد انتم استقدامهم بفيز قانونية إيرانية عام 2003…ليتم تجنيدهم لدى الجيش الأمريكي كقوة ادارية غير قتالية وأعدادهم تقدر بالآلاف…
نحن حينما نصرخ باعلى صوتنا ليس لإعلان عدائنا لإيران..فهي جارتنا ولسوء حظنا لييس لدينا القدرة على الانتقال إلى مكان آخر لاستئجار بلد اخر …فمحتم علينا أن نتعايش معهم… أما موقفنا من إسرائيل العدو فالمسئلة قضية وجود…ومايحدث بغز يؤلمنا