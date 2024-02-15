إيران تدعو وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” لاجتماع طارئ بشأن رفح

طهران: دعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح والوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عبد اللهيان وطه بحثا الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح والوضع الإنساني في عموم قطاع غزة.

وأضاف البيان أن عبد اللهيان أدان الهجمات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار عبد اللهيان إلى “الوضع الإنساني الخطير” في شمال غزة، مبيناً أن سكان المنطقة يواجهون مشاكل في الوصول إلى احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

وشدد على وجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحتى الخميس، استشهد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصيب 68 ألفا و395 آخرين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(وكالات)