إيران تدين إغلاق “ميتا” صفحات خامنئي على فيسبوك وإنستغرام

طهران: دانت إيران السبت إغلاق شركة “ميتا” صفحات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على منصاتها للتواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك “انتهاكا” لحرية التعبير و”إهانة” لملايين من متابعيه.

وكانت الشركة المالكة لمنصات عدة أبرزها فيسبوك وإنستغرام، أعلنت في شباط/ فبراير الماضي إغلاق صفحات المرشد الأعلى على هاتين المنصتين على خلفية “انتهاكها مرارا” قواعدها بشأن “المنظمات والأشخاص الخطرين”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن “حجب الصفحات الإعلامية لقائد الثورة الإسلامية لا تشّكل انتهاكا لحرية التعبير فحسب، بل أيضا يمثّل إهانة للملايين من المتابعين لموقف سماحته وأخباره”.

واعتبر في رسالة نشرتها الخارجية السبت ان “شعارات حرية التعبير التي يطلقها بعض الأدعياء الغربيين هي شعارات جوفاء واستعراضية وغطاء لأهدافهم السياسية غير المشروعة”.

ووصل عدد متابعي صفحة خامنئي على إنستغرام الى خمسة ملايين شخص.

وجاء إغلاق الصفحات في خضم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإٍسلامية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تساندها طهران.

وشدد أمير عبداللهيان على أن خامنئي “هو أبرز صوت مدوٍّ لشعب فلسطين وغزة المظلوم في العالم، ولا تستطيع إمبراطورة سلون فالي (في إشارة إلى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة) أن تحول دون وصول هذا الصوت إلى الرأي العام العالمي”.

وتعد منصتا فيسبوك وإنستغرام من أكثر التطبيقات شعبية في إيران، على رغم أنهما محجوبتان من قبل السلطات، ولا يمكن استخدامهما سوى من خلال “شبكة افتراضية خاصة” (في بي إن).

كما تحجب السلطات منصات أخرى للتواصل الاجتماعي أبرزها “إكس” (تويتر سابقا)، على رغم أن للعديد من المسؤولين الإيرانيين حسابات موثّقة عليها.

(أ ف ب)