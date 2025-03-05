إيران ترفض اتهامات بريطانيا بممارسة أنشطة معادية

طهران: اعتبرت طهران الأربعاء أن الاتهامات الموجهة إليها بممارسة أنشطة معادية لبريطانيا “لا أساس لها من الصحة”، وذلك بعدما أعلنت لندن أنّ الأفراد المرتبطين بالدولة الإيرانية يجب أن يسجّلوا أسماءهم وإلا سيواجهون عقوبات.

وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنّ أي شخص يعمل في المملكة المتحدة لصالح إيران أو أجهزتها الاستخبارية أو الحرس الثوري، يجب أن يسجّل اسمه بموجب نظام جديد لتسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS) تحت طائلة مواجهة عقوبات جنائية بينها السجن.

وإيران هي الدولة الأولى التي تخضع لتدابير مشددة تهدف إلى مواجهة النفوذ الأجنبي السري الذي يهدد الأمن القومي البريطاني.

وقال وزير الأمن البريطاني دان غارفيس إنّ طهران أصبحت “أكثر جرأة، وتؤكد حضورها بشكل أكثر عدوانية من أجل تعزيز أهدافها وتقويض أهدافنا”.

في المقابل، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بما وصفه بتصريحات “لا أساس لها من الصحة”، داعيا لندن إلى أن “تكف عن مواقفها غير البنّاءة حيال إيران”، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ولفت غارفيس الى أن السلطات البريطانية أحبطت مؤامرات مفترضة مدعومة من إيران تشكّل “تهديدات قاتلة محتملة للمواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة”.

من جانبه، قال بقائي إنّ هذه الاتهامات “تشكّل نوعا من محاولة إسقاط من جانب طرف لديه سجل أسود وحافل بالتدخلات المضرّة للغاية على حساب الشعب الإيراني”.

وجدد التأكيد على “التزام إيران بالثوابت المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وخصوصا مبدأي الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول”.

وحث المسؤولين البريطانيين على “التخلّي عن سياساتهم الخاطئة بحق الشعب الإيراني، والكف عن تحريضهم وترويجهم للإرهاب”.

(أ ف ب)