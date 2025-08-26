إيران ترفض الاتهامات الأسترالية وتتعهد الرد بالمثل على طرد سفيرها

طهران: رفضت إيران الثلاثاء الاتهامات التي وجّهتها إليها أستراليا بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، متعهدة الرد بالمثل على قرار كانبيرا طرد سفيرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي إن “الاتهام الموجه مرفوض بالكامل” مضيفا أن “أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى دبلوماسي ستُقابل بالمثل”.

وأضاف أن قرار أستراليا طرد السفير الإيراني متأثر بشؤونها الداخلية.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت الثلاثاء أنّها طردت السفير الإيراني وسحبت سفيرها من طهران وعلّقت عمليات سفارتها هناك، متّهمة الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي، إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وهذه أول مرة تطرد فيها أستراليا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنّ أجهزة الاستخبارات توصلت إلى “نتيجة مقلقة للغاية” مفادها أنّ إيران دبّرت هجومين على الأقل معاديين للسامية.