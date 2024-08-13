إيران ترفض دعوات أوروبية بضبط النفس وسط توتر في الشرق الأوسط

طهران : قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، لطهران بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل “تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.
ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان أمس الاثنين إيران وحلفاءها إلى عدم مهاجمة إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الشهر الماضي.
واتهمت طهران وحليفتاها، حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن العملية.
وأردف كنعاني قائلا “بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها”.
وأكد كنعاني عزم إيران على ردع إسرائيل، ودعا الدول الثلاث إلى “الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب”.
(رويترز)
انتقام إيران الممكن التغاضي عنه دوليا يتحدد بما يلي: تم اغتيال زعيم مقاومة تتبع لمحورها عند تواجده في إيران وبالتالي يحق لإيران نظريا بالمقابل إغتيال زعيم مقاومة إيرانية تتبع لمحور معادي (مثل مجاهدي خلق أو منظماة كردية معارضة) عند تواجده بإحدى دول المحور المعادي لها (مثل إسرائيل أو دول الغرب)، وبغير ذلك يعتبر أي تهديد إيراني تصعيد غير مبرر وقد يفتح مجال لحرب واسعة بين محور إيران المدعوم من روسيا والصين والمحور المعادي لها بقيادة أمريكا وأوروبا (المدعوم من حلف الناتو ومجموعة السبع)
إيران ليست مثل بعض الأنظمة العربية التي تملي عليها دول الغرب كل قراراتها..
اللهم نصرا عزيزا مؤززا لأحرار إيران واليمن ولبنان والعراق وفلسطين على حثالة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒
“وأردف كنعاني قائلا ‘بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها’.”
ماهي ضبط نفسها على الاخير
هي ردت اصلا غير الاعلام والاقوال
ان لم تحركها مجزرة الفجر وتخليها تضغط على زر الانتقام فلا شيء سيحرك بعدها
يعني النفوس اعتادت الموت والاستسلام
اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين