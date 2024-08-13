إيران ترفض دعوات أوروبية بضبط النفس وسط توتر في الشرق الأوسط

طهران : قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، لطهران بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل “تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان أمس الاثنين إيران وحلفاءها إلى عدم مهاجمة إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الشهر الماضي.

واتهمت طهران وحليفتاها، حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن العملية.

وأردف كنعاني قائلا “بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها”.

وأكد كنعاني عزم إيران على ردع إسرائيل، ودعا الدول الثلاث إلى “الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب”.

(رويترز)