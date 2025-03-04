إيران تستدعي السفير التركي بعد تحذير من أنقرة بشأن سوريا

دبي: أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير التركي بعد أن حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طهران من زعزعة استقرار سوريا.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين السفير التركي حجابي كيرلانجيتش ومدير عام وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا محمود حيدري.

وقال حيدري “المصالح المشتركة للبلدين وحساسية ظروف المنطقة تتطلب تجنب التعليقات الخاطئة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى خلافات وتوتر في علاقاتنا الثنائية”.

وذكر فيدان الأسبوع الماضي في مقابلة على قناة الجزيرة القطرية أن السياسة الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل المسلحة “خطيرة” ويجب تغييرها.

وأضاف “إذا كنت تحاول إثارة التوتر في دولة ثالثة، تستطيع دول أخرى أن تزعجك أيضا عن طريق دعم جماعات في بلدك”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق من أمس الاثنين إن هناك خلافات بين طهران وأنقرة على بعض القضايا.

واستطرد يقول “نثمن بشدة علاقاتنا الثنائية مع تركيا. وللأسف ما نسمعه مرارا (من تركيا) غير بناء للغاية، وكان من الضروري أن تعلن إيران موقفها في هذا الصدد بشكل حاسم وواضح”.

وأضاف “ربما من الأحرى أن يفكر أصدقاؤنا الأتراك أكثر في سياسة الكيان الصهيوني (إسرائيل) في سوريا والمنطقة”.

(رويترز)