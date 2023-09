إيران تستعرض الطائرة المسيرة “الأطول مدى” في ذكرى الحرب مع العراق- (صور وفيديو)

طهران: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الجمهورية الإسلامية استعرضت اليوم الجمعة معداتها العسكرية في ذكرى الحرب مع العراق في الثمانينيات، منها “الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم” وصواريخ باليستية وفرط صوتية.

وقالت التقارير إن الطائرة المسيرة “تم الكشف عنها” في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وإن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل أسماء مهاجر وشاهد وآرش.

أعلنت إيران الشهر الماضي أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم مهاجر-10 بتحسينات في مدى وفترة التحليق مع القدرة على نقل حمولة أكبر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة مهاجر-6 نقلها.

Iran's Armed Forces hold military parades, display their latest equipment on occasion of Holy Defense Week

Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/8Z37AKQdUf

— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 22, 2023