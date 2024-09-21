إيران تستعرض صاروخا باليستيا ومسيرة انتحارية جديدين- (صور)

طهران: كشفت إيران النقاب عن صاروخ باليستي ومسيرة انتحارية “كاميكازي” جديدين، السبت، خلال عرض عسكري في العاصمة طهران.
وجاء العرض العسكري عند ضريح الإمام الخميني قائد ثورة 1979، بمناسبة الذكرى الـ44 لبدء الحرب العراقية الإيرانية، وما تسميه طهران “أسبوع الدفاع المقدس”.
وشهدت الفعالية التي حضرها الرئيس مسعود بزشكيان، عرض 23 صاروخا باليستيا وطائرات مسيرة.
وعرضت إيران في الفعالية للمرة الأولى صاروخها الباليستي الجديد “جهاد”، ويصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومسيرة “شاهد 136 B” الجديدة.
وفي كلمة خلال العرض، قال بزشكيان إنه “لا يمكن لأحد حتى أن يحاول غزو إيران بسبب قدرة الردع التي تمتلكها”.
وأضاف: “إن لم تكن هذه القوات المسلحة قوية وقادرة لما كانت إيران آمنة اليوم”.
وأشار بزشكيان إلى المشاكل التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي، قائلا “إذا تمكن العالم الإسلامي من الوحدة والتكاتف، لن يتمكن الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه”.
(الأناضول)
و يا ليتها تدك بهما تل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دكوا لبنان يا إخوان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ما جدوى الاستعراض وإيران مخترقة من قبل الموساد الصهيوني اليهودي يا دودي 🤔🚀🐒🔥
المهم الأفعال يا إيران العظيمة لا الاستعراضات العسكرية فهي لا تخيف عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
كانوا يقولون سنرد في الوقت المناسب أما الآن فيقولون الحمد لله نجو نا من الفخ الذي نصبته لنا إسرائيل وأمريكا باغتيال هنية وقادة المقاومة في لبنان 😂
لا يستعرض الا العاجزون…أما القادرون فيفعلون…
كنت اعتقد ان الجعجعة ( لا اقصد سمير جعجع) وطحن الهواء والتهديدات العنترية والتصريحات النارية والفعل القليل من خصالي ومن خصال العربان العاربة المستعربة فقط.
لاتفاجاء في السنة الأخيرة بما مر من احداث متراكمة ان الفرس الفارسة المفترسة بفتح التاء لا تقل جعجعة ( اقصد جعجع هنا ) عن جيرانهم في الديار وجيرانهم في الدين.
إلا خيبة تخيب الجميع لا استثني احدا وفسروها كما لا يحلوا لكم.
ايران تدرس فعالية صواريخها و مسيراتها .. الكيان يدرس فعالية دفاعاته بينما حكام العرب المطبعين يفعلون كل ما في وسعهم لاقناع شعوبهم بانها مسرحية
ضعاف الاسد أكثرها زئير وأصرمها اللواتي لا تزير
صدقت واحسنت
هذا استعراض يشبه استعراض فيفي عبده في بعد السكرة بساعتين الكل يصحى وزتيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي.. وهزي يا نواعم خصرك الحرير