إيران تستهدف برلمانية أوروبية بهجوم إلكتروني متطور

برلين- “القدس العربي”:

أكد البرلمان الأوروبي، تعرض البرلمانية الألمانية هانا نيومان، عضو حزب الخضر، لهجوم إلكتروني يُشتبه أن مصدره إيران، وفقًا لتحقيقات أجرتها أجهزة الأمن التابعة للبرلمان. وتشير التحقيقات إلى أن الهجوم يحمل بصمات مجموعات تجسس إلكترونية مدعومة من الدولة الإيرانية، بهدف جمع معلومات حساسة.

واستهدف الهجوم مكتب نيومان في بروكسل منذ يناير 2025، حيث استخدم المهاجمون هوية مزيفة لشخصية حقيقية، وهي ماثيو ليفيت، باحث أمريكي سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان على تواصل سابق مع نيومان. وتواصل المهاجمون مع موظفي مكتب نيومان عبر رسائل ومكالمات هاتفية وبريد إلكتروني، محاولين إغراءهم لفتح رابط يحتوي على برمجيات خبيثة. وصفت نيومان الهجوم بأنه “محاولة متطورة للغاية” تضمنت ضغوطا شخصية على موظفيها.

وبحسب مجلة شبيغل الألمانية، تم اكتشاف الهجوم قبل أربعة أسابيع من قبل المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، الذي أبلغ نيومان بالحادث. وبعد تحقيق أجرته إدارة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان (DG ITEC)، أكدت أن الهجوم نفذته مجموعة القرصنة “APT42” المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف جمع بيانات حساسة أو تنفيذ أعمال تجسس إضافية. لحسن الحظ، نجحت أنظمة الدفاع الإلكتروني للبرلمان في منع اختراق الأجهزة، ولم يتم تسريب أي معلومات حساسة.

تعمل هانا نيومان، النائبة الأوروبية منذ عام 2019، كرئيسة لوفد العلاقات مع الشعب الإيراني في البرلمان الأوروبي، وهي معروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران. وقد دعت منذ سنوات إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مما جعلها هدفا محتملا للنظام الإيراني. ومنذ عام 2022، وضعت إيران نيومان على قائمة العقوبات، ومنعتها من دخول البلاد.

تقول نيومان إن الهجوم كان محاولة لترهيبها وإسكاتها، لكنها أكدت التزامها بالاستمرار في الكلام علنا: “لدي واجب للتحدث، خاصة أن العديد من ضحايا النظام الإيراني لا يستطيعون التحدث خوفا على أقربائهم”.

وقالت السياسية الألمانية إن المهاجمين اتصلوا بمكتبها بهوية مزيفة على مدار عدة أسابيع وحاولوا تثبيت برامج تجسس عبر رابط، مضيفة أن نظام الدفاع الخاص بتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، نجح لحسن الحظ في منع المهاجمين من التجسس على المعلومات.

وبحسب نويمان، تم التحقيق في الواقعة بعد أن أبلغها المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) عن هجوم محتمل. وبعد ذلك، أبلغت نويمان (41 عاما) البرلمان الأوروبي، الذي بدأ بعد ذلك تحقيقاته الخاصة.

من جهتها، أدانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الهجوم بشدة، واصفة إياه بأنه اعتداء على عضو منتخب ديمقراطيا. وأمر مكتبها أجهزة الأمن البرلمانية بزيادة اليقظة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المستقبلية. وأكدت المتحدثة باسم البرلمان، دلفين كولار، أن أجهزة الأمن تراقب التهديدات الإلكترونية باستمرار وتتخذ تدابير سريعة لمنعها أو دعم المستخدمين.

وكانت صحيفة “دي تسايت” الألمانية قد نشرت تقريرا عن الهجوم التجسسي على نويمان الشهر الماضي. ولكن البرلمان الأوروبي لم يعلق على القضية في ذلك الوقت لأن التحليل لم يكن قد اكتمل بعد.

يأتي هذا الهجوم في إطار تقارير متزايدة عن أنشطة تجسس إيرانية في أوروبا. فقد أشارت تقارير إلى أن إيران تجند أفرادا في أوروبا لتنفيذ أعمال تخريبية، كما اتهمت بريطانيا ثلاثة إيرانيين بالتجسس، مما يعكس تصاعد التوترات بين إيران والدول الأوروبية. كما أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، إذ استهدفت مجموعات قرصنة إيرانية ناشطين ومعارضين إيرانيين في الخارج، مما يثير مخاوف بشأن سلامة السياسيين والناشطين في أوروبا.

يشار إلى أن السفارة الإيرانية نفت الاتهامات، مؤكدة أن أي ادعاءات بتورط إيران في الهجوم “لا أساس لها”. وأشارت إلى وجود “خلافات جوهرية” مع نيومان، لكنها أكدت أنها لا تُعتبر”عدوة للدولة”.