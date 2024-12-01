سياسة | دولي

إيران تصر على محاسبة الشركات الألمانية التي طورت الأسلحة الكيميائية لنظام صدام

1 - ديسمبر - 2024

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران في 28 أكتوبر 2024- ا ف ب

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طهران: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لن تسحب مطلبها بشأن محاسبة الشركات الألمانية المساهمة في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بقائي قوله: “إن إيران تصرّ على محاسبة الشركات الألمانية التي ساهمت في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق”.

وكتب بقائي، في منشور له، في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الهجمات الكيميائية: “إيران تحيي ذكرى العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة استخدام نظام صدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المفروضة (1980-1988)”، في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية.

وشدّد: “الجرائم الحربية لا تسقط بالتقادم، وإن إيران متمسّكة بمطلب “الحقيقة والعدالة” لمحاسبة الشركات الألمانية وغيرها ممن شاركوا بفاعلية ووعي في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق”.

(د ب أ)

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  1. يقول توفيق شوقي:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 7:23 ص

    وهذه إيران الوجه الاخر بعد تم تدمير العراق
    حقد دفين
    حسبنا الله ونعم الوكيل

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  2. يقول علي:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 7:40 ص

    التاجر المفلس يبحث في الدفاتر القديمة.عليه
    يجب محاسبة إيران على اقتناء أجهزة المفاعلات النووية..ذات الاستخدام المزدوج.

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 7:57 ص

    على حد معرفتي؟ هي نفسها التي طورت الأسلحة الكيماوية لبشارون أسدوف؟ يعني مصدر الجريمة لكلا النظامين البعثيين هو واحد؟

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