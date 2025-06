إيران تصر على محاسبة الشركات الألمانية التي طورت الأسلحة الكيميائية لنظام صدام

طهران: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لن تسحب مطلبها بشأن محاسبة الشركات الألمانية المساهمة في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بقائي قوله: “إن إيران تصرّ على محاسبة الشركات الألمانية التي ساهمت في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق”.

وكتب بقائي، في منشور له، في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الهجمات الكيميائية: “إيران تحيي ذكرى العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة استخدام نظام صدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المفروضة (1980-1988)”، في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية.

On Int’l Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, we pay tribute to Iranian soldiers & civilians martyred or injured by deposed Saddam regime’s chemical attacks during 1980-88 imposed war.

There is no statute of limitations for war crimes, and as such Iran…

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 30, 2024