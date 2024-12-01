إيران تصر على محاسبة الشركات الألمانية التي طورت الأسلحة الكيميائية لنظام صدام

طهران: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لن تسحب مطلبها بشأن محاسبة الشركات الألمانية المساهمة في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بقائي قوله: “إن إيران تصرّ على محاسبة الشركات الألمانية التي ساهمت في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق”.
وكتب بقائي، في منشور له، في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الهجمات الكيميائية: “إيران تحيي ذكرى العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة استخدام نظام صدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المفروضة (1980-1988)”، في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية.
On Int’l Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, we pay tribute to Iranian soldiers & civilians martyred or injured by deposed Saddam regime’s chemical attacks during 1980-88 imposed war.
There is no statute of limitations for war crimes, and as such Iran…
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 30, 2024
وشدّد: “الجرائم الحربية لا تسقط بالتقادم، وإن إيران متمسّكة بمطلب “الحقيقة والعدالة” لمحاسبة الشركات الألمانية وغيرها ممن شاركوا بفاعلية ووعي في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق”.
(د ب أ)
وهذه إيران الوجه الاخر بعد تم تدمير العراق
حقد دفين
حسبنا الله ونعم الوكيل
التاجر المفلس يبحث في الدفاتر القديمة.عليه
يجب محاسبة إيران على اقتناء أجهزة المفاعلات النووية..ذات الاستخدام المزدوج.
على حد معرفتي؟ هي نفسها التي طورت الأسلحة الكيماوية لبشارون أسدوف؟ يعني مصدر الجريمة لكلا النظامين البعثيين هو واحد؟