إثر تصريحات ترامب.. إيران تحذر من “عواقب وخيمة لأي عدوان”

طهران: أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي رفضها اتهامات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اليمن، محذرة من أن “أي عمل عدواني ضد طهران ستكون له عواقب وخيمة”.
أفاد بذلك المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الاثنين، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب إيرواني عن رفض بلاده وإدانتها بشدة التصريحات “المتهورة والاستفزازية” التي يدلي بها ترامب ومسؤولون أمريكيون ضد طهران، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”.
وأضاف أن “أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنه”.
كما شدد على أن الاتهامات المتعلقة بتزويد طهران للحوثيين بالأسلحة “غير صحيحة”، وأن اليمنيين يتخذون قراراتهم ويتصرفون بشكل مستقل.
وفي السياق، قال المسؤول الإيراني إن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن “تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار”.
ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الاعتداءات والتهديدات الأمريكية.
والسبت، أعلن ترامب أنه أمر الجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين في اليمن.
وحتى مساء الاثنين، تم رصد أكثر من 50 غارة أمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.
وتعد هذه أول ضربات على اليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.
(الأناضول)
لا تخفي دول الناتو دعمها لأوكرانيا والكيان، وتخفي إبران الجمهورية الإسلامية دعمها أطراف المحور المقاوم وروسيا كءلك في حربها الحالية! ولا يمكن أن يخفى ذلك على الولايات المتحدة؛ إيران بدأت تنحسر وتخسر جراء هذه السياسة التي تستغبي العالم ولا تتحمل تبعاتها. إن من مصلحة إيران تجديد فكرة الولي الفقيه، والاندماج بإيجابية مع الأمة، لتتخفف من تركة اجتهادية تثقل كاهلها وتعيق نهضتها.
الأسبوع الماضي شاهدت تقرير وتحليل نصف ساعة على قناة الجزيرة بفطس من الضحك : كتب ترمب رسالة لإيران “هذا وكل ما يلي غير مؤكد/ تخمينات” ثم سترسل إلى دولة خليجية ، وهذه الدولة ستوصلها لسفارتها في طهران ، ويذهب مسؤول إيراني رفيع ليتسلمها
USA basis must leave our patriot land.. TO achieving harmony BIOS without bias 4 Pan humanity
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم وانسانيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف يزول الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه المافيوزي عدوه الاتحاد الإنساني العربي والإسلامي
…نعم للوحده الإنسانية والعربيه والإسلامية والوطنية والإستراتيجية..
من خلال العمل بمبدأ كرامتنا واحده ومذلتنا واحده. أي كلنا أنا وأنا كلنا..حتي نشكل قوه نركع كل غاصب ظالم مضطهد لشعوبنا والارضينا
عاش اليمن الشقيق عاش لبنان وسوريا ومصر والأردن والعراق وكل من يحترم كرامه هذه الأوطان وهذه للشعوب.
نعم إلي سلاح العقل وطهارة القلب. إلي سلاح البترول والتجاره والصناعه والاستيراد والتصدير والمقاطعة كل هذه الأمور تهزم العدو الصهيوني الجائر
وكل الشكر والتقدير والمحبه إلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مفخرتنا في كل زمان ومكان