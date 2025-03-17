إثر تصريحات ترامب.. إيران تحذر من “عواقب وخيمة لأي عدوان”

طهران: أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي رفضها اتهامات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اليمن، محذرة من أن “أي عمل عدواني ضد طهران ستكون له عواقب وخيمة”.

أفاد بذلك المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الاثنين، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأعرب إيرواني عن رفض بلاده وإدانتها بشدة التصريحات “المتهورة والاستفزازية” التي يدلي بها ترامب ومسؤولون أمريكيون ضد طهران، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أن “أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنه”.

كما شدد على أن الاتهامات المتعلقة بتزويد طهران للحوثيين بالأسلحة “غير صحيحة”، وأن اليمنيين يتخذون قراراتهم ويتصرفون بشكل مستقل.

وفي السياق، قال المسؤول الإيراني إن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن “تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار”.

ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الاعتداءات والتهديدات الأمريكية.

والسبت، أعلن ترامب أنه أمر الجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين في اليمن.

وحتى مساء الاثنين، تم رصد أكثر من 50 غارة أمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

وتعد هذه أول ضربات على اليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

(الأناضول)