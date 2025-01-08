إيران تضغط على الصين لاسترداد أو بيع نفط عالق بقيمة 1,7 مليار دولار منذ 2018

لندن – رويترز: قالت مصادر مُطَّلِعة، ثلاثة منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين في الصين منذ ست سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجددا على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 في المئة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بالأسعار الحالية يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى في الصين.

ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب التعليق. وقالت وزارة الخارجية الصينية رداً على سؤال بشأن النفط العالق إن تعاون بكين مع طهران مشروع، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها بالاعتماد على «أسطول ظل» من الناقلات التي تخفي أنشطتها. وتتم إعادة تسجيل معظم النفط الإيراني المباع إلى بكين على أنه غير إيراني عندما يكون في طريقه إلى الموانئ الصينية.

لكن اثنين من المصادر الأربعة المُطّلِعة على الشحنات قالا إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين في الصين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترامب آنذاك.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزَّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وبحسب ثلاثة من المصادر الأربعة فإنه في أوائل عام 2019 ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد براميل النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية، لتظل عالقة في المستودعات.

وقال أحد المصادر الإيرانية الثلاثة إن خزانات النفط في داليان تديرها شركة «بي.دي.إيه إنِرجي»، التي تطالب طهران بدفع أكثر من 450 مليون دولار عبارة عن رسوم تخزين متراكمة منذ عام 2018.

وقال أحد المصادر الإيرانية المُطَّلِعة إن المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين ومُشَغِّلي الخزانات الصينيين بشأن دفع رسوم التخزين وغيرها من شروط استرداد النفط باتت أكثر إلحاحاً خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف طهران من أن يشدد ترامب العقوبات مُجدَّداً.

وأضاف مصدر إيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي زار بكين في ديسمبر/كانون الأول وأحرز بعض التقدم بشأن مسألة النفط العالق، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال أحد المصادر الإيرانية إن طهران ستضطر لإعادة تحميل النفط من المستودعات إلى السفن ونقله من سفينة إلى أخرى في البحر وإعادة تسجيله حتى تتمكن من بيعه. واستند المصدر في توقعه إلى خبرته بشأن صادرات النفط الإيرانية وإجراءات الجمارك الصينية.