سياسة | دولي | إيران

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله

منذ 48 دقيقة

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نيويورك: طلب السفير ومبعوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتوجهات  الحربية لإسرائيل، و”جرائمها المستمرة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أنه في رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي صامويل زبوجار يوم السبت بالتوقيت المحلي، طلب أمير سعيد إيرواني من المجلس المؤلف من 15 عضوا عقد اجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلي واغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وأدانت إيران بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأشارت الرسالة إلى أنه نظرا للعواقب الوخيمة لهذه الأعمال على السلام والأمن الإقليمي والدولي، تطلب إيران من مجلس الأمن إدانة النظام الإسرائيلي بشكل حاسم وقوي.

(د ب أ)

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