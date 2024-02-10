إيران تطالب فيفا بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي

طهران: أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم السبت أنه طلب من الاتحاد الدولي (فيفا) ايقاف نظيره الاسرائيلي، بسبب الحرب التي تشنّها اسرائيل في قطاع غزّة.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، دعا الاتحاد الإيراني فيفا ونقابات كرة القدم إلى “ايقاف تام” للاتحاد الاسرائيلي “عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم”.

وشمل الطلب أيضاً “تدابير فورية وجدية” من قبل فيفا والمنظمات الكروية “لمنع استمرار جرائم اسرائيل وتوفير الغذاء، مياه الشرب، الأدوية والمستلزمات الطبية للأبرياء والمدنيين”.

وأشادت إيران بـ”نجاح” هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر لكنها نفت تورطها فيه.

ولا تعترف إيران بعدوتها اسرائيل وتحظر أي اتصال بين رياضييها ونظرائهم الاسرائيليين.

(أ ف ب)