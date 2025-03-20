إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022 

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 بتهمة “التجسس”، وقد عاد إلى فرنسا.

وكتب ماكرون على منصة إكس أن غروندو (34 عاماً) “حر وبين أحبائه”، مضيفاً أن الجهود “لن تضعف” لضمان إطلاق سراح مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا محتجزين في إيران.

Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l’immense bonheur et soulagement de sa famille. Je remercie tous les services de l’État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d’Orsay, de leur action décisive.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025

(أ ف ب)