سياسة | دولي

إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022 

20 - مارس - 2025

سجن إيفين الإيراني الشهير

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باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 بتهمة “التجسس”، وقد عاد إلى فرنسا.

وكتب ماكرون على منصة إكس أن غروندو (34 عاماً) “حر وبين أحبائه”، مضيفاً أن الجهود “لن تضعف” لضمان إطلاق سراح مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا محتجزين في إيران.

(أ ف ب)

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