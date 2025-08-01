إيران تعتبر أن الاتهامات الغربية لها بالقيام بمحاولات “اغتيال وخطف” في الخارج “لا أساس لها”

طهران: رفضت إيران الجمعة الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة “اغتيالات وعمليات خطف” في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرة أنها “لا أساس لها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن هذه الاتهامات هي “محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة”، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ونددت بريطانيا و13 دولة حليفة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا بما وصفته بتصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقالت الدول في بيان مشترك أمس الخميس “نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأمريكا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا”.

ودعت حكومات ألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور.

وأضافت الدول أن تنفيذ هذه الأعمال يتزايد بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية.

(وكالات)