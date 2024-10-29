إيران تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200 بالمئة.

والزيادة المخطط لها في ميزانية الدفاع جزء من ميزانية مقترحة قدمتها الحكومة إلى البرلمان للموافقة عليها.

وقالت مهاجراني: “نتوقع زيادة كبيرة تصل إلى 200 بالمئة في ميزانية الدفاع في إيران”، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ضربت إسرائيل طهران يوم السبت ردا على هجوم صاروخي إيراني عليها في أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت طهران أمس الاثنين إنها ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل مطلع الأسبوع على أهداف عسكرية في إيران.

(رويترز)