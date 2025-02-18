سياسة | دولي

إيران تعتقل فناناً بتهمة إهانة بشار الأسد- (فيديو)

18 - فبراير - 2025

في القامشلي، سوريا، 8 ديسمبر 2024. رويترز

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لندن- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات الإيرانية، مساء الإثنين، العازف والناقد الموسيقي خسرو آذربيغ، بتهمة إهانة رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد انتقاده دعم إيران المالي لنظام الأسد.

وذكرت منظمة “هنجاو” الحقوقية الإيرانية أن قوات الأمن اعتقلت آذربيغ في منطقة سي متري نيروي هوايي بطهران، حيث كان مدعواً للعزف، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان آذربيغ (51 عاماً) قد انتقد في مقطع فيديو تم تداوله من مترو طهران الدعم المالي الإيراني للأسد، قائلاً: “الأموال التي وضعناها نحن الشعب الإيراني في جيوب بشار الأسد، أكلها وأخذها ثم ذهبت في الهواء”.
يذكر أن آذربيغ من مواليد عام 1973 في مدينة آزادشهر بمحافظة غلستان شمال إيران.


(وكالات)

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  1. يقول مصري مقهور:
    فبراير 18, 2025 الساعة 10:48 ص

    لان بشار سلم لهم سوريا

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  2. يقول ريزا:
    فبراير 19, 2025 الساعة 12:11 م

    النظام الإيراني بهلواني وكاريكاتيري ومهرج وأضحوكة للعالم.

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