إيران تعتقل فناناً بتهمة إهانة بشار الأسد- (فيديو)

في القامشلي، سوريا، 8 ديسمبر 2024. رويترز

لندن- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات الإيرانية، مساء الإثنين، العازف والناقد الموسيقي خسرو آذربيغ، بتهمة إهانة رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد انتقاده دعم إيران المالي لنظام الأسد.

وذكرت منظمة “هنجاو” الحقوقية الإيرانية أن قوات الأمن اعتقلت آذربيغ في منطقة سي متري نيروي هوايي بطهران، حيث كان مدعواً للعزف، ونقلته إلى جهة مجهولة.

«از پول ما مردم ایران ریختن تو جیب بشار اسد، خورد و برد و دود هوا شد. من در اعتراض به این اجنبی‌پرستی آخوندها اومدم ساز بزنم» –#خسرو_آذربیگ را با اتهام توهین به اسد بازداشت کردند

pic.twitter.com/6MWe5NW4MZ — Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) February 18, 2025

وكان آذربيغ (51 عاماً) قد انتقد في مقطع فيديو تم تداوله من مترو طهران الدعم المالي الإيراني للأسد، قائلاً: “الأموال التي وضعناها نحن الشعب الإيراني في جيوب بشار الأسد، أكلها وأخذها ثم ذهبت في الهواء”.

يذكر أن آذربيغ من مواليد عام 1973 في مدينة آزادشهر بمحافظة غلستان شمال إيران.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت: «خسرو آذربیگ، هنرمند دف‌نواز در تهران دستگیر شده و به خانواده او گفته شده که اتهامش توهین به بشار اسد، رییس جمهوری پیشین سوریه است.»

این هنرمند در اعتراض به حمایت‌های جمهوری اسلامی از رژیم اسد در متروی تهران دف‌نوازی کرده بود.… pic.twitter.com/eJ0KTHFVBI — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 18, 2025



(وكالات)