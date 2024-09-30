إيران تعلن أنها لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل 

طهران: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل، وذلك بينما تنفذ الدولة العبرية ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن “حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية”.

واغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف كنعاني: “لم نتلقَّ أيضا أي طلبات، ونعلم أنّهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا”.

وأدّت الغارة ذاتها إلى مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وتعهّد كنعاني أن “النظام الصهيوني الغاصب لن يبقى من دون عقاب على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب الإيراني وقوى المقاومة والمواطنين والجنود الإيرانيين”.

وزار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإثنين مكتب حزب الله في طهران لـ”التعزية” بأمينه العام، حسبما أفاد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أنّ اغتيال نصرالله “لن يذهب سدى”، بينما توعد نائب الرئيس محمد رضا عارف بأنّ هذا الاغتيال سيؤدي إلى “زوال” إسرائيل.

(أ ف ب)