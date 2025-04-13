إيران تعلن أن المباحثات مع الولايات المتحدة ستظل “غير مباشرة” بوساطة عمانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث مع أعضاء وفد بلاده بعد الاجتماع في مسقط

طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة والمقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل ستبقى “غير مباشرة” بوساطة عمانية، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي “ستظل المفاوضات غير مباشرة. ستبقى عمان الوسيط لكننا نناقش مكان المفاوضات المقبلة”.

وأكد أن المحادثات ستركز فقط على “الملف النووي ورفع العقوبات”.

وتعقد جولة أخرى من المحادثات بين واشنطن وطهران السبت 19 نيسان/ أبريل.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران السبت مباحثات “بناءة” بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقتا على عقد لقاء جديد.

وأفادت إيران بأنّ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي توسط في المحادثات الرفيعة المستوى في مسقط.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو قطب عقارات، الوفد الأمريكي. وقد التقى الرجلان وجها لوجه لوقت وجيز.

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ أن انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها.

(أ ف ب)