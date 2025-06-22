سياسة | دولي | إيران

إيران تعلن إعدام شخص مدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

22 - يونيو - 2025

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طهران: أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأحد إعدام رجل دين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين العدوين.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن “مجيد مسيبي… أُعدم شنقا هذا الصباح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه”.

واعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل منذ بدء إسرائيل هجومها على إيران في 13 حزيران/ يونيو.

وفي وقت لاحق الأحد، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير توقيف ثلاثة أشخاص في محافظة كرمنشاه بشمال غرب البلاد، بشبهة التجسس.

ونقل موقع ميزان عنه قوله إن أحد الموقوفين “هو مواطن دولة أوروبية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول علي:
    يونيو 22, 2025 الساعة 7:21 م

    أعدموا جواسيس الكيان الصهيوني بدون تردد أو تأجيل..وقاتلوا الامريكان والصهاينة بقوة..
    نصركم الله العلي العظيم.

    رد

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