سياسة | دولي | إيران

إيران تعلن العثور على جثة جنرال في الحرس الثوري قتل في الغارة التي اغتيل فيها نصرالله

11 - أكتوبر - 2024

لوحة إعلانية تظهر صورة زعيم حزب الله حسن نصر الله في طهران

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طهران: أعلنت إيران، الجمعة، العثور على جثة جنرال في الحرس الثوري قُتل في الغارة الإسرائيلية التي اغتيل فيها أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله الشهر الماضي.

وقال بيان للحرس الثوري الإيراني “بفضل الجهود المتواصلة على مدار الساعة، تم انتشال جثمان الشهيد عباس نيلفروشان”.

أضاف البيان أنه “سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إعادته إلى الوطن وبرنامج التشييع والدفن”.

وقُتل نيلفروشان أحد المسؤولين الكبار في فيلق القدس الذي يدير العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في 27 أيلول/سبتمبر إلى جانب نصرالله.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال نيلفروشان ونصر الله وإسماعيل هنية.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن يكون رد تل أبيب على الهجوم الصاروخي الإيراني “قاتلا ودقيقا ومفاجئا”.

من جهتها، حذرت إيران من أن أي هجوم إسرائيلي على “بنيتها التحتية” سيستدعي “ردا أقوى”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 9:14 م

    القصاص لدم الشهيد الإيراني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين ✌️🇮🇷☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

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