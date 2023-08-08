إيران تعلن تحويل العراق جزء من ديونه لها إلى دولة ثالثة

طهران: قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليغرام في وقت متأخر من مساء الاثنين إن العراق حول جزءا من مستحقات إيران المالية لديه إلى دولة ثالثة لنقلها إلى طهران بناء على أمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف أن العراق يعتزم تحويلة دفعة جديدة من الأموال عبر دولة ثالثة أيضا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق حصولها على حوالي 1.6 مليار دولار من قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي للعراق.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن وافق في الشهر الماضي على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي والعقوبات المفروضة على إيران، ليسمح للعراق بأن يسدد لإيران قيمة الكهرباء التي يستوردها منها، وذلك بعد طلب عراقي، من الإدارة الأمريكية حل المستحقات المالية لإيران المتمثلة في الصادرات الإيرانية من الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى أن الوزير العراقي فؤاد حسين أكد خلال لقائه نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن في الرياض بالمملكة السعودية على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الكهربائي في العراق.

(د ب أ)