إيران تعلن تسلمها اقتراحا أمريكيا في إطار المفاوضات حول برنامجها النووي

طهران: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أنه تسلم “عناصر” من اقتراح أمريكي حول اتفاق محتمل حول برنامج طهران النووي، بعد خمس جولات من المباحثات مع واشنطن بوساطة عمانية.

وكتب عراقجي على منصة اكس أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي “قام بزيارة قصيرة لطهران اليوم لتقديم عناصر من اقتراح أمريكي سيتم الرد عليه في شكل مناسب لينسجم مع حقوق الشعب الإيراني ومبادئه ومصالحه القومية”.

My dear brother @badralbusaidi, distinguished Foreign Minister of Oman, paid a short visit to Tehran today to present elements of a US proposal which will be appropriately responded to in line with the principles, national interests and rights of the people of Iran. pic.twitter.com/3XyewmFJhD

