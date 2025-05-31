سياسة | دولي | إيران

إيران تعلن تسلمها اقتراحا أمريكيا في إطار المفاوضات حول برنامجها النووي

منذ ساعتين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

حجم الخط
0

طهران: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أنه تسلم “عناصر” من اقتراح أمريكي حول اتفاق محتمل حول برنامج طهران النووي، بعد خمس جولات من المباحثات مع واشنطن بوساطة عمانية.

وكتب عراقجي على منصة اكس أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي “قام بزيارة قصيرة لطهران اليوم لتقديم عناصر من اقتراح أمريكي سيتم الرد عليه في شكل مناسب لينسجم مع حقوق الشعب الإيراني ومبادئه ومصالحه القومية”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لوفيغارو: محادثات نووية حساسة بين الولايات المتحدة وإيران ما يزال شكلها قيد النقاش
12 - أبريل - 2025
ليمانيتي: لقاء أمريكي- إيراني متوتر في سلطنة عمان
12 - أبريل - 2025
إيران: سننظر في “الفرص” كما سندرس التهديدات في رسالة ترامب
20 - مارس - 2025
إيران: منفتحون على استئناف المفاوضات مع واشنطن حول الاتفاق النووي
16 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية