سياسة | دولي | إيران

إيران تعلن جاهزيتها لتوسيع العلاقات الدفاعية مع السعودية

منذ 48 دقيقة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يستقبل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان

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طهران: أعلن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، الخميس، جاهزية بلاده لتوسيع العلاقات الدفاعية مع السعودية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في طهران، أكد خلاله أن “العلاقات بين القوات المسلحة الإيرانية والسعودية تشهد تناميا منذ إبرام اتفاقية بكين”.
وقال باقري إن “أمن المنطقة مصلحة استراتيجية ومشتركة لبلدان المنطقة، وإن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على توطيد العلاقات مع الجيران”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”: “لذلك، فإن توسيع وترسيخ العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين يمكن أن يرسي أساسا جيدا لبلدان المنطقة”.
وأكد المسؤول الإيراني “أهمية العلاقات بين البلدين لا سيما في الظروف الخاصة والمعقدة الإقليمية والدولية”.
وأعلن، بالوقت ذاته، جاهزية القوات المسلحة الإيرانية “لتوسيع العلاقات الدفاعية الثنائية مع السعودية في المجالات المختلفة وذات الاهتمام المشترك”.
(الأناضول)

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