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إيران تعلن دعمها لمحادثات السلام اليمنية في السويد

منذ 55 دقيقة
إيران تعلن دعمها لمحادثات السلام اليمنية في السويد

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طهران: أعلنت إيران، الإثنين، أنها تدعم محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والتي من المقرر أن تعقد في السويد، من أجل وضع حد للأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “نرحب بالمحادثات في السويد، طهران مستعدة لمساعدة المحادثات الدولية لإنهاء الأزمة وتؤكد على أهمية الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب”.

وتابع البيان أن “طهران تحث الأطراف المشاركة على بناء الثقة وتوفير الأرضية المناسبة للوصول إلى اتفاق شامل، يُنهي ألم ومعاناة الشعب اليمني”.

وأكدت الوزارة الإيرانية أن “الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة والمأساة الإنسانية في اليمن هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق العالم بأجمعه في الوقت الحاضر”.

وتعهد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مؤخراً بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع الرئيسية في السويد، أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ مواتٍ لعقدها.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)

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