إيران تعلن مقتل 5 من قوات الأمن في هجوم مسلح على الحدود الباكستانية

طهران: أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، يوم الأحد، بمقتل خمسة من القوات الإيرانية في هجوم شنه مسلحون بالقرب من الحدود الباكستانية مع إيران.

وذكر التقرير أن القتلى من عرقية البلوش ويعملون ضمن قوات متطوعى التعبئة الشعبية شبه العسكرية المعروفة باسم الباسيج التابعة للحرس الثوري، ولاقوا حتفهم في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان. وتقع سراوان على بعد نحو 1400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طهران.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد التليفزيون الرسمي، في وقت سابق من يوم الأحد، بأن” قوات الحرس الثوري قتلت ثلاثة إرهابيين واعتقلت تسعة آخرين في عملية عسكرية”. ولم يحدد التقرير الذي أذاعه التليفزيون الجماعة التي ينتمي إليها المشتبه بهم.

وقتل مسلحون مجهولون الشهر الماضي أربعة أشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري في المحافظة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قتل مسلحون أربعة من حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان في هجومين منفصلين. وأعلنت جماعة “جيش العدل”، التي تسعى إلى الحصول على حقوق أكبر للأقلية البلوشية، مسؤوليتها عن واحدة من الهجمات التي أودت بحياة ضابط وجنديين.

وتشهد المحافظة، الواقعة على حدود مع أفغانستان وباكستان، اشتباكات دامية متقطعة تشمل جماعات مسلحة ومهربي مخدرات وقوات الأمن الإيرانية. وتعد من أقل المناطق تطورا في إيران. ولطالما خيم التوتر على العلاقات بين سكان المنطقة المسلمين السنة والنظام الإيراني الشيعي.

(د ب أ)