إيران تفرج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا

روما: قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان الأربعاء إن إيران أفرجت عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا التي اعتقلتها في 19 ديسمبر/ كانون الأول، وهي الآن على متن طائرة في الطريق إلى إيطاليا.

واعتقلت السلطات الإيرانية سالا (29 عاما)، التي كانت تحمل تأشيرة صحافة عادية، في طهران واحتجزتها في حبس انفرادي بسجن إيفين سيء السمعة في العاصمة.

وجاء اعتقال سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بموجب مذكرة أمريكية تتهمه بتوريد قطع غيار طائرات مسيرة تقول الولايات المتحدة إنها استُخدمت في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في الأردن عام 2024.

وذكر مكتب ميلوني في البيان أن الإفراج عن سالا تحقق “بفضل العمل المكثف على القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”. ولم يذكر أي شيء عن قضية عابديني.

وألقت قوات الأمن الإيرانية في السنوات القليلة الماضية القبض على عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية ووجهت لمعظمهم اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق هذه الاعتقالات، وهو ما تنفيه إيران.

(رويترز)