سياسة | دولي | إيران

إيران تفرج عن مواطن نمساوي

17 - سبتمبر - 2024

سجن إيوين الإيراني

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دبي: ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أفرجت عن المواطن النمساوي كريستيان فيبر الذي كان معتقلا على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم أذربيجان الغرب الإيراني.

كانت النمسا قد أعلنت القبض على أحد مواطنيها بإيران في 2022، بتهم لا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء احتجازها.

وقالت وكالة ميزان إن المواطن النمساوي أطلق سراحه رأفة به وجرى تسليمه إلى سفير بلاده لترتيب ترحيله.

ولم تذكر الوكالة الجريمة التي سُجن فيبر على خلفيتها.

أثارت وفاة أميني (22 عاما) في سبتمبر/ أيلول 2022 في أثناء احتجازها بتهمة انتهاك قواعد الزي في إيران احتجاجات استمرت شهورا في أكبر تحد لقيادات البلاد منذ عقود.

(رويترز)

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