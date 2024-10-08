سياسة | دولي | إيران

إيران تفعّل أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة أصفهان

8 - أكتوبر - 2024

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طهران: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة أصفهان الإيرانية خلال الليل.

وكانت عدة انفجارات وقعت خلال الليل، أثارت مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصدر في الحرس الثوري، بأن أنظمة الدفاع الجوي تجاوبت بعد رصدها لـ”جسم لامع”.

وبحسب التقرير، لم يكن ذلك تدريبا مخططا له ولم يكن هناك تلاحم مع العدو.

ووصفت الإذاعة الرسمية العملية بأنها مناورة دفاعية.

يشار إلى أنه قبل أقل من أسبوع، أطلق الحرس الثوري الإيراني، الذي يمثل قوة النخبة العسكرية الإيرانية، نحو 200 صاروخ ضد إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل عزمها على الرد على الهجوم الإيراني.

(د ب أ)

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