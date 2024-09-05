إيران تفلت من فخ قيرغزستان بهدف بتصفيات كأس العالم 2026

طهران: أفلت منتخب إيران من فخ ضيفه منتخب قيرغزستان، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 1 / صفر، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل مهدي طارمي هدف منتخب إيران الوحيد في الدقيقة 34، ليحصد بذلك أصحاب الأرض على أول 3 نقاط في مسيرتهم بالمجموعة .

ويأمل المنتخب الإيراني في التأهل للنسخة المقبلة من المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك للمرة السابعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما شارك في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014 و2018 و2022 بكأس العالم.

ويحل منتخب إيران ضيفا على نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخب كوريا الشمالية وضيفه منتخب قطر، فيما يلعب منتخب قيرغزستان مع ضيفه منتخب أوزبكستان.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في الدور الثالث للتصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)