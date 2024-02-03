إيران تقصي اليابان وتتأهل للدور قبل النهائي بكأس آسيا في قطر

الدوحة: تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان إلى فوز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بدور الثمانية من المسابقة.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هيديماسا موريتا في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة بهدف أحرزه محمد موهيبي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في مباراة الدور قبل النهائي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره أوزباكستان التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وتأهل المنتخب الياباني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ثم تغلب على منتخب البحرين 3 / 1 في دور الـ16 .

فيما تأهل منتخب إيران لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب سوريا 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 .

جاءت بداية المباراة حذرة من الطرفين خوفا من دخول أهداف مبكرة، وبمرور الوقت بدأ المنتخب الياباني في فرض سيطرته على مجريات اللقاء مستغلا تحركات تاكيفوسو كوبو في وسط الملعب و دايزن مايدا، من الناحية اليسرى.

في المقابل، اعتمد المنتخب الإيراني على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الثنائي علي رضا جهانباخش ومحمد موهيبي في الجانبين.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة في الدقيقة 13 حينما تسلم جهانباخش كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وسددها بقوة لكنها علت العارضة.

بعدها بأربع دقائق هدد المنتخب الإيراني مرمى نظيره الياباني عندما سدد سعيد عزة الله كرة قوّية بقدمه من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس الياباني زيون سوزوكي.

وفي محاولته الأولى على المرمى، في الدقيقة 28، نجح المنتخب الياباني في تسجيل هدف التقدم عندما تبادل اياسي اويدا وهيديماسا موريتا الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، قبل أن يتجاوز موريتا الدفاع الإيراني وسدد كرة زاحفة حاول الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند التصدي لها بقدمه، لكن الكرة واصلت طريقها نحو الشباك .

بعد الهدف كثف المنتخب الإيراني من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وكان قريبا من تسجيله في الدقيقة 39 ،عندما استلم سامان قدوس الكرة على الجهة اليسرى قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية مرت قريبة بجوار القائم الأيمن.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الياباني بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط، أصبح اللعب سجالا بين المنتخبين ، حيث سعى المنتخب الإيراني لتعديل النتيجة، بينما كان يحاول المنتخب الياباني تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه.

وجاءت أولى الفرصة الخطيرة في الدقيقة 51 من نصيب المنتخب الياباني بعدما أرسل كوبو كرة عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها أويدا وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

بعدها بأربع دقائق تمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف التعادل إثر هجمة سريعة مرر من خلالها سردار أزمون كرة بينية متقنة خلف المدافعين باتجاه موهيبي الذي سدد كرة أرضية عانقت الشباك.

وشهدت الدقيقة 63 إلغاء الحكم هدف للمنتخب الإيراني سجله أزمون وذلك بسبب التسلل.

واستمرت سيطرة منتخب إيران على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثان، ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 67 عندما أرسل رضائيان كرة عرضية من الجهة اليمنى باتجاه القائم البعيد قابلها موهيبي بضربة رأس كنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 73 عاد أزمون لتهديد مرمى المنتخب الياباني عندما ارتقى لكرة عرضية عالية أرسلها ميلاد محمدي من الجهة اليسرى ، الذي قابلها بضربة رأس لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، نجح المنتخب الإيراني في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه حسين كنعاني للعرقلة من قبل المدافع كو ايتاكورا داخل منطقة الجزاء، وسدد جهانباخش ركلة الجزاء واضعا الكرة داخل المرمى ،مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز إيران 2 / 1.

(د ب أ)