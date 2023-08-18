سياسة | دولي

إيران تقطع مياه الزاب الأسفل عن العراق

منذ 50 دقيقة

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أربيل: قطعت إيران مياه نهر الزاب الأسفل عن العراق، الذي يواجه خطر التصحر والجفاف، بسبب شح المياه والعوامل البيئية والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية.
والزاب الأسفل نهر تقع منابعه في شمال غربي إيران، ويمتد لمسافة 402 كم داخل العراق، وهو ثالث روافد نهر دجلة.
ويتسبب انقطاع المياه من إيران في انخفاضات دورية في منسوب مياه نهري دجلة والفرات في العراق.
وتمر مياه الزاب الأسفل عبر مدينة السليمانية العراقية، وتتجه إلى كركوك، ومنها إلى الأجزاء الداخلية من العراق.
ويؤدي قطع إيران لتدفق المياه، لأيام، خلال أشهر الصيف، دون مبرر وسابق إنذار، إلى مفاقمة مشكلة المياه في العراق.
وفي حديث لـ “الأناضول”، قال سلام عمر، مدير دائرة المياه بقضاء رانية بمحافظة السليمانية، إن مياه الزاب الأسفل تلبي احتياجات 100 ألف شخص في قضاء “قلعة دزة” لوحده.
وقال إن إيران قطعت مياه النهر منذ 4 أيام، كما كانت المياه انقطعت في تموز/يوليو الماضي.
وعن المدة التي سيستمر فيها قطع المياه، قال عمر إن إيران تقطع المياه وتضخّها كيفما تشاء، وتمتد هذه الفترة أحيانًا إلى يومين وأحيانًا تصل إلى 10 أيام، مشيراً إلى أنه لا يتم إبلاغهم بمعلومات وافية بهذا الخصوص.
وقال: “لدينا مشكلة كبيرة، خاصة في ما يتعلق بمياه الشرب. وأولى المناطق المتضررة في العراق من قطع إيران للمياه هي منطقتي قلعة دزة ورانية، وتليهما المناطق الأخرى”.

(الأناضول)

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