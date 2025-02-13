إيران تقول إنها قادرة على بناء منشآت نووية جديدة إذا هاجمها الأعداء

طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس إن أعداء طهران ربما يكونون قادرين على استهداف منشآتها النووية لكنهم لن يستطيعوا منعها أو سلب قدرتها على بناء مواقع نووية جديدة.

جاء تصريحه بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن إسرائيل قد تشن هجوما استباقيا على البرنامج النووي الإيراني بحلول منتصف العام.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله “يهددوننا بقصف المنشآت النووية… إذا قصفتم مئة سنبني ألفا غيرها… يمكنكم قصف المباني والمواقع لكنكم لا تستطيعون قصف من يبنونها”.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين احتمال قيام إسرائيل بقصف إيران، لكنه قال إنه يفضل إبرام صفقة مع إيران تمنعها من تطوير سلاح نووي بدلا من ذلك.

وأضاف “يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستدخل وتقصفهم. وأنا أفضل ألا يحدث ذلك”.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية حميد وحيدي الخميس “نقول لكل الدول، سواء من الأصدقاء أو الأعداء، إن عقيدة بلادنا دفاعية لكننا سنرد بقوة على أي هجوم للعدو”.

تبادلت إيران وإسرائيل الضربات العام الماضي في ظل توتر أوسع نطاقا بسبب حرب غزة.

(رويترز)