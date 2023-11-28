رياضة

إيران تقيل مسؤولاً رياضياً بسبب انتهاك رياضية قانون الحجاب- (تغريدة)

28 - نوفمبر - 2023

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طهران: أقال وزير الرياضة الإيراني رئيس الاتحاد الرياضي للصم، بعد نشر فيديو لسيدة اجنبية مشاركة في احدى الدورات من دون ارتدائها الحجاب الاجباري، كما ذكرت وسائل اعلام محلية في طهران الثلاثاء.

وأقيل مهران تيشه كران من منصبه “بسبب احداث وقعت في بطولة آسيا للصم في ألعاب القوى”، بحسب وكالة “ايسنا” التي اوردت الخبر في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقام وزير الرياضة كيومرث هاشمي بتعيين علي رضا خوسرافي بدلا منه.

ونشرت وسائل اعلام ايرانية في الأيام الاخيرة مقاطع فيديو لامراة ترتدي سروالاً قصيراً وقميصاً ضيقاً في دورة لألعاب القوى اقيمت يومي الأحد والإثنين في طهران.

وأوضح تيشه كران بان المنافسات لم تشهد اختلاطاً بين الرجال والسيدات وقال في هذا الصدد “السيدات وحدهن كنّ موجودات في تلك المنطقة وقام رجال الامن بحجب جميع الكاميرات والهواتف المحمولة” مشيراً الى ان الصور التي تم التقاطها اتخذت من قبل فريقها الكازاخستاني.

وتُعدّ تغطية الرأس والعنق اجبارية لجميع النساء في ايران حتى الاجنبيات بعد الثورة الاسلامية عام 1979.

وفي أيار/مايو الماضي، استقال رئيس اتحاد العاب القوى الايراني اثر حدث رياضي شاركت فيه نساء لم يرتدين الحجاب الالزامي في مدينة شيراز الجنوبية.

وتسخر السيدات الايرانيات بشكل متزايد من قواعد اللباس الصارمة منذ اندلاع التظاهرات التي استمرت لأشهر عدة في أيلول/سبتمبر عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني وهي كردية ايرانية اثناء احتجازها من قبل قوات الامن بعد توقيفها لانتهاكها قواعد اللبس.

(أ ف ب)

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