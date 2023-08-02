إيران تكشف عن سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

دبي: أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كشفت النقاب عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة في الخليج.

وجاء الإعلان خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من ثلاث جزر في الخليج خاضعة للسيطرة الإيرانية ومحل نزاع على السيادة مع الإمارات.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الصواريخ لكنها نقلت عن علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإشارة إلى الحاجة للدفاع عن الجزر.

وقال تنكسيري “الجزر في الخليج الفارسي جزء من شرف إيران وسندافع عنها”، مضيفا أن دول المنطقة هي التي يجب أن تكون المسؤولة عن أمن الخليج.

وأضاف “الخليج الفارسي يعود لكل دول المنطقة… على تلك الدول أن تتحلى بالحكمة وتمنع نفسها من الوقوع في مؤامرات وخطط مثيرة للخلاف تحيكها دول من خارج المنطقة”.

وفي الشهر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مزيدا من الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد احتجاز إيران سفن شحن تجارية في الأشهر القليلة الماضية.

(رويترز)