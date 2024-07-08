سياسة | دولي | إيران

إيران تكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة

8 - يوليو - 2024

المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

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طهران: كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي أسبوعي عقده متحدث الخارجية ناصر كنعاني، الاثنين، بمقر الوزارة في طهران، لتقييم أجندة السياسة الخارجية لبلاده والتطورات الإقليمية.
وقدَّم كنعاني تهانيه إلى مسعود بزشكيان، الذي انتخب رئيسا تاسعا لجمهورية إيران، وقال: “وزارة الخارجية ستستخدم كل طاقتها لمساعدة الرئيس المنتخب وتحقيق المصالح الوطنية”.
وأشار إلى عملية التفاوض التي تتوسط فيها مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية.
وأضاف: “القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة”، وأردف: “أجرت قنواتنا الدبلوماسية محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة”.
وتابع: “نستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب”.

(الأناضول)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 8, 2024 الساعة 1:34 م

    دليل على التعاون بينهما !
    قال الشيطان الأكبر قال !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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