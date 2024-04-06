إيران تلقي القبض على عضو بارز في تنظيم “الدولة الإسلامية” واثنين آخرين

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها ألقت القبض اليوم السبت على عنصر بارز في تنظيم الدولة الإسلامية وعضوين آخرين في التنظيم متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر الذي يحل نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر المعروف باسم “رامش” والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على ثمانية آخرين كانوا بصحبتهم.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير كانون الثاني أسفرا عن مقتل قرابة مئة شخص وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في 2020.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان على قنوات تيليجرام التابعة له إن اثنين من أعضائه فجرا حزامين ناسفين في حشد تجمع عند قبر سليماني في مدينة كرمان في جنوب شرق البلاد.

وفي 2022 أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مزار شيعي في إيران أسفر عن مقتل 15 شخصا. وتشمل الهجمات السابقة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها تفجيرين مزدوجين في 2017 استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

(رويترز)