إيران تمنع روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء

دبي: ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأربعاء أن مجلس صيانة الدستور منع الرئيس السابق حسن روحاني من إعادة الترشح في انتخابات مجلس الخبراء المقررة في مارس/ آذار.

وتشمل سلطات المجلس تعيين المرشد الأعلى وإمكانية إقالته، كما يشرف المجلس الذي تأسس عام 1982، ويشمل 88 عضوا، على أقوى سلطة في البلاد لكنه نادرا ما يتدخل مباشرة في صنع السياسات.

ويبلغ المرشد الأعلى علي خامنئي 84 عاما لذلك من المتوقع أن يلعب مجلس الخبراء، الذي يُنتخب كل ثمانية أعوام، دورا في اختيار المرشد الجديد.

وانتُخب روحاني، المقرب من التيار المعتدل، رئيسا بأغلبية ساحقة في عامي 2013 و2017، ووعد بتقليص العزلة الدبلوماسية لإيران.

وأثار روحاني غضب التيار المتطرف الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها “الشيطان الأكبر”، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى.

وقال مصدر مقرب من روحاني لرويترز “لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار”، مضيفا أنه “لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف” إذ أن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس.

وتابع “روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ 1999… سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده”.

(رويترز)