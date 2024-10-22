إيران تنتج فيلما سينمائيا عن حياة الشهيد يحيى السنوار

“القدس العربي”: أعلن المنتج السينمائي الإيراني سعيد الهي عن عزمه لإنتاج فيلم عن حياة الشهيد يحيى السنوار ونضاله ضد الكيان الصهيوني.
وقال إلهي: “نحن في مرحلة البحث في حياة الشهيد الشخصية ودراسة النضالات والأنشطة الثقافية والسياسية له وكذلك فترة الأسر في سجون الكيان الصهيوني وكيفية إطلاق سراح هذا الفلسطيني المقاوم واستشهاده”.
وأضاف: بعد كتابة السيناريو من قبل الكتاب ذوي الخبرة سنقوم بإنتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار.
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نعت الجمعة، رئيس مكتبها السياسي، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم).
حيا الله أحرار إيران والسيد خمينائي يا إخواني الشرفاء الأحرار الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 المجاهدين الذين✌️🇮🇷🇵🇸✌️🚀🐒🚀
المفروض انتاج فيلم عن قاسم سليماني والطريقة التي قتل فيها والدولة والمكان ومن الرئيس الأمريكي الذي أعطى الأوامر بذلك فعلا سيكون فلم قد يحصل المخرج على جائزة الأوسكار