إيران تنتج فيلما سينمائيا عن حياة الشهيد يحيى السنوار

“القدس العربي”: أعلن المنتج السينمائي الإيراني سعيد الهي عن عزمه لإنتاج فيلم عن حياة الشهيد يحيى السنوار ونضاله ضد الكيان الصهيوني.

وقال إلهي: “نحن في مرحلة البحث في حياة الشهيد الشخصية ودراسة النضالات والأنشطة الثقافية والسياسية له وكذلك فترة الأسر في سجون الكيان الصهيوني وكيفية إطلاق سراح هذا الفلسطيني المقاوم واستشهاده”.

وأضاف: بعد كتابة السيناريو من قبل الكتاب ذوي الخبرة سنقوم بإنتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نعت الجمعة، رئيس مكتبها السياسي، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم).