إيران تندد بالحضور الأمريكي “المزعزع للاستقرار” بعد إرسال قاذفات إلى المنطقة

طهران: انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين ما وصفه بـ”الحضور المزعزع للاستقرار” للولايات المتحدة بعدما أرسلت قاذفات “بي-52” إلى المنطقة.

وقال بقائي في مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن هذه القاذفات “لطالما اعتبرنا أن الحضور الأمريكي في المنطقة هو حضور مزعزع للاستقرار”، مضيفا بأنه “لن يردع تصميم (إيران) على الدفاع عن نفسها”.

أعلن الجيش الأمريكي السبت إرسال قاذفات من طراز “بي-52” إلى الشرق الأوسط كتحذير لإيران التي تعهدت الرد على الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية تابعة لها في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء الهجوم الإسرائيلي حينها للرد على إطلاق وابل من الصواريخ الإيرانية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية في بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل.

وقتل أربعة جنود على الأقل في الضربات الإسرائيلية التي ألحقت “أضرارا محدودة” بأنظمة رادار، وفق ما أفاد مسؤولون حينذاك. كما أفاد الإعلام الإيراني أيضا عن مقتل مدني.

وأكد بقائي بأن الرد الإيراني سيكون “حاسما وحازما”.

وأضاف بأن إيران تدعم “جميع المبادرات والجهود” الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان حيث تشن إسرائيل حربا على حماس وحزب الله المدعومين من الجمهورية الإسلامية.

وأفادت إسرائيل بأن هجوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر استهدف قدرات إيران الدفاعية وإنتاجها للصواريخ، لكن طهران لفتت إلى أن إنتاجها للصواريخ لم يتأثر.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاثنين إن بلاده تملك صواريخ ولذا فإن إسرائيل “لن تجرؤ على مهاجمتنا”.

وقال بقائي في مؤتمر صحافي إن موقف بلاده الرسمي حيال معارضة تغيير العقيدة النووية والسعي لتطوير أسلحة ذرية ما زال على حاله.

وأفاد بقائي نقلا عن خطاب أدلى به مؤخرا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إن بلاده ستكون “مجهّزة بكل ما يلزم للدفاع” عن نفسها.

