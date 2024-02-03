إيران تندد بالغارات الأمريكية في العراق وسوريا وتصفها بانتهاك لسيادتهما

نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية في العراق وسوريا ووصفتها بأنها “انتهاكات لسيادة ووحدة أراضي” البلدين.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن الهجمات تمثل “خطأ خطيرا واستراتيجيا للولايات المتحدة سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وشن الجيش الأمريكي غارات جوية على أكثر من 85 هدفا على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها طهران، ردا على هجوم بطائرة مسيرة مطلع الأسبوع الماضي في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.
(رويترز)
هه وماذا ينفع التنديد أمام ضربات عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة وسوريا والعراق يا رفاق 😔☝️🔥🚀🚀
لا ينفع مع عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة إلا لغة القوة والنار يا شطار إيران العظيمة 🤨☝️🔥🚀🐒🚀🔥🚀🐒🚀🚀🚀
الم تثمل بعد قيادات هذه الدول من هذا الذل و الهوان الذي يعيشون فيه ، عقود من الزمن و أمريكا تذيقهم الذل و الهوان و لم
يحركوا ساكنا. فلينظروا إلى الأمم بجوارهم
كيف تحترهم و تخشاهم أمريكا من روس
و هنود و اسياويين و حتى الأفارقة و اللاتين
إلا هم. إن أمريكا و الغرب و إسرائيل لا يحترمون الا من كان قويا و يعاملهم بالمثل
اما هؤلاء أسود على شعوبهم و نعام أمام
إسرائيل و أمريكا. فليرفلوا في هذا الذل و الهوان .
هم