سياسة | دولي | إيران

إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية

20 - يونيو - 2024

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

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دبي: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية ووصف ذلك بأنه “تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية”.

وقال كنعاني “لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة”، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.

وأدرجت كندا الأربعاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وهي خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.

واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في 2019. وتتهم دول غربية الحرس الثوري بشن حملة إرهاب عالمية.

وترفض إيران تلك الاتهامات وتقول إن الحرس الثوري مؤسسة سيادية مسؤولة عن حماية الأمن القومي للبلاد.

(رويترز)

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