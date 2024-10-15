سياسة | دولي | إيران

إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

15 - أكتوبر - 2024

مسيّرات في مكان غير معروف في إيران، صورة تم الحصول عليها في 20 أبريل 2023- عبر رويترز

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لندن- “القدس العربي”: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على موقع إكس، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، إن طهران تندّد بالعقوبات الجديدة التي فرضها التكتل عليها، وتنفي تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرّر بدوره فرض عقوبات على إيران، المتهمة بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، إنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كياناً وفرداً في إيران، بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، لقيامهم بتسليم، أو تسهيل، تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة نفسها، في منتصف أيلول/سبتمبر.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس باعتماد هذه العقوبات، لكنها دعت إلى بذل “المزيد” للدفاع عن أوكرانيا.

بدورها، رحّبت إسرائيل بالخطوة، وجاء في منشور لوزير خارجيتها يسرائيل كاتس على منصة إكس أن “هذه العقوبات توجه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أفعال إيران الخطرة ودعمها الإرهاب وزعزعتها استقرار المنطقة”.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تكثف القوات الروسية ضرباتها ضد منشآت الطاقة والمدن في أوكرانيا.

وإلى جانب الخطوط الجوية الإيرانية، تم فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين أخريين: “ساها إيرلاينز” و”ماهان إير”.

كذلك، طالت العقوبات 7 شخصيات إيرانية، أبرزها نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري، و5 كيانات، بينها شركتان إيرانيتان متهمتان بتوريد الوقود الذي تستخدمه هذه الصواريخ.

وتنص هذه العقوبات على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت واشنطن أنها تفرض، مع باريس ولندن وبرلين، عقوبات ضد 6 شركات إيرانية لتصنيع المسيّرات والصواريخ الباليستية التي تم تسليمها إلى روسيا بموجب عقد أُبرم في نهاية 2023، بالإضافة إلى 10 شخصيات تمثل مدراءها وموظفين فيها.

ونفت طهران الاتهامات الغربية بنقل الصواريخ.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أنه تم تدريب العشرات من الجنود الروس في إيران على استخدام الصاروخ الباليستي فتح-360، الذي يبلغ مداه 120 كيلومتراً.

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  1. يقول نزار:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 7:06 ص

    الاتحاد الاوروبي مجرد فقاعة وهمية و يخضع بالكامل لسيطرة أمريكية إسرائيلية مشتركة

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  2. يقول ابن ماء الغربة:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 7:16 ص

    الاتحاد الأوربي والغرب عموما بات أمره مفضوحا وسياسة الكيل بمكيالين هي عنوان سياسته وبئس ما يفعلون

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  3. يقول رستم:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 7:36 ص

    نظام الملالي في إيران هو سبب مأساة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. نتعامل مع جمعاً من عصابات لا يمكنها إدارة الدولة على نحو مسؤول ووفق القوانين والأعراف الوطنية والدولية، يعمل كل طرف من مراكز القوى هذه بسلطاته حيث ينتشر الفساد والنفاق على جميع الأصعدة. المجتمع الدولي لن يتسامح مع أفعال إيران الخطرة ودعمها الإرهاب وزعزعتها استقرار المنطقة.

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    1. يقول DANIEL GALVAN:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:30 ص

      موضوعنا هو عقوبات من أوروبا وامريكا على إيران
      لانها تجرأت وزعزعت اركان الكيان الغاصب
      وانت تقول المالي والنظام و خزعبلات المطبعين الذين لم يجدوا ما يقولونه ةبعدما سقطو في وحل التطبيع ..
      احكي في الموضوع يا صديقي غزة أبيدت عن بكرة أبيها ولبنان في الطريق ولم يجدوا الا إيران التي تتمول المقاومة بالغالي والنفيس وانت تقول نظام الملالي ومأساة الشعب الإيراني ..
      لما نظامك يتجرأ على الكيان وضربه بحجر واحد لا بصاروخ
      يومها سأصفق لن ليفك واقول لك فعلا أنه نظام الملالي..
      إما أن نظامك مطبع ويدعم في الكيان بالمؤونة
      والمواقف ويصف المقاومة بالإرهاب فلا يحق لم أن تتحدث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 🇮🇷
      لانها شرف الأمة وكل الشيعة عليهم بالإفتخار حتى يخرج لنا واحد ويقوم بما قامت به إيران
      يومها سنعادي الشيعة وسنسميهم بالملالي

  4. يقول الحقيقة:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 7:44 ص

    لماذا أعلن خامنئي الحداد لمدة ثلاثة أيام على قاسم سليماني، بينما أعلن الحداد لمدة خمسة أيام على نصرالله؟ السبب هو أن نصرالله كان أكثر أهمية بكثير لبقاء النظام في استراتيجيته لتصدير الثورة وإشعال الحروب، واستبداله أكثر صعوبة بكثير من استبدال سليماني.

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  5. يقول MOUH LA RONDELLE:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:22 ص

    منذ عشرات السنين
    والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقاوم وتحارب الكيان ومن طبع مع الكيان ومعهم أمريكا أوروبا
    لكن الشيء المحير هي الجملة الشهيرة عند المطبعين هي انها مسرحيةههههه 😂
    إيران تقاتل انها مسرحية
    حينيرالات ايرانيين قتلو انها مسرحية
    إيران تدعم المقاومة أ بالملل و السلاح نها مسرحية
    عقوبات قاتلة من الإتحاد الاوروبي ومن أمريكا
    عند العرب مسرحية كذالك
    الله المستعان 🥴

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