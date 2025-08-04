سياسة | دولي | إيران

إيران تنشئ مجلسا جديدا للدفاع في أعقاب الحرب مع إسرائيل

منذ 14 دقيقة

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دبي: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع القومي اليوم الأحد، وذلك في أعقاب الحرب مع إسرائيل في يونيو/ حزيران، والتي مثلت أكبر تحد عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قولها: “ستتولى الهيئة الدفاعية الجديدة مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية”.

وسيرأس مجلس الدفاع القومي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية.

وحذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي اليوم من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها.

(رويترز)

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