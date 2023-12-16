إيران تنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس لإسرائيل

زاهدان: ذكر تقرير إخباري أنه تم، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص حوكم وأدين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب إيران بتهمة الاتصال بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وأجهزة أجنبية أخرى .

وبحسب تقرير أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلاً عن المركز الإعلامي القضائي، قام هذا الشخص بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه، كما قدم الوثائق لجهات أجنبية، وخاصة الاستخبارات الإسرائيلية.

وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة “التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز التجسس الموساد مباشرة مع النيابة العامة بهدف الإخلال بالنظام”.

وبعد نظر القضية، صدر حكم عليه بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.

وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أحيلت القضية إلى المحكمة العليا، التي نظرته ورفضت الاستئناف، وأيدت حكم الإعدام.

(د ب ا)