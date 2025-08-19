إيران تنفذ حكم الإعدام علنا بحق رجل أدين بالقتل في فارس

طهران: نفذت إيران حكم الإعدام علنا بحق رجل أدين بالقتل في محافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الرجل تم الحكم عليه بالإعدام بتهمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة، أثناء عملية سطو قام بها مع زوجته. كما تم الحكم على زوجته أيضا بالإعدام، والذي من المتوقع أن يتم تنفيذه داخل أحد السجون.

وأفادت التقارير بأن حكم إعدام الرجل تم تنفيذه بالقرب من مسرح الجريمة. وتعتبر عمليات الإعدام العلنية نادرة الحدوث في إيران.

ولطالما انتقدت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، لجوء البلاد لعقوبة الإعدام، حيث اتهمت السلطة القضائية في البلاد باستخدامها لإسكات المعارضة. وقد تم إعدام ما يقرب من ألف شخص في إيران العام الماضي، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

(د ب أ)