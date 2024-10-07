إيران تنفي إشاعات بشأن اغتيال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني

طهران: نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين الإشاعات المتعلقة باغتيال أحد قادته إسماعيل قاآني في هجوم إسرائيل في لبنان.

وقال البريجدير جنرال بقوات الحرس الثوري إيراج مسجدي في مؤتمر صحافي في طهران “الكثير يسألون عن حال الجنرال إسماعيل قاآني. هو بصحة جيدة… البعض يقولون إنه يجب أن ندلي ببيان. بيان بشأن ماذا؟ لا يوجد سبب لذلك”، حسبما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ويعد قاآني قائد فيلق القدس، أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني، ويشرف على العمليات العسكرية والاستخباراتية لإيران في الخارج، بصورة أساسية في الشرق الأوسط.

(د ب ا)