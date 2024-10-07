سياسة | دولي | إيران

إيران تنفي إشاعات بشأن اغتيال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني

7 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

 طهران: نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين الإشاعات المتعلقة باغتيال أحد قادته إسماعيل قاآني في هجوم إسرائيل في لبنان.

وقال البريجدير جنرال بقوات الحرس الثوري إيراج مسجدي في مؤتمر صحافي في طهران “الكثير يسألون عن حال الجنرال إسماعيل قاآني. هو بصحة جيدة… البعض يقولون إنه يجب أن ندلي ببيان. بيان بشأن ماذا؟ لا يوجد سبب لذلك”، حسبما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ويعد قاآني قائد فيلق القدس، أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني، ويشرف على العمليات العسكرية والاستخباراتية لإيران في الخارج، بصورة أساسية في الشرق الأوسط.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ميدل إيست آي: هل اعتقلت إيران قائد فيلق القدس وتحقق معه في اختراقات إسرائيل؟
10 - أكتوبر - 2024
من هو إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني؟
6 - أكتوبر - 2024
مسؤولان إيرانيان: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس بعد غارات إسرائيلية في بيروت
6 - أكتوبر - 2024
إيران تهدد بالرد على دعم فرنسا والمانيا وبريطانيا لإسرائيل في عملية “الوعد الصادق”
15 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية